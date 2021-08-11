272 новых случая COVID-19 подтвердили в Алтайском крае

272 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся достигло 65 121.

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Новые случаи инфекции распределились так: Барнаул – 93, Бийск – 51, Ребрихинский район – 21, Калманский район – 10, Заринск, Бийский район – по 8 заболевших, Первомайский, Родинский районы – по 7 заболевших, Змеиногорский район – 6, Алтайский, Солтонский районы – по 5 заболевших, Алейский район – 4, Камень-на-Оби, Волчихинский, Ельцовский, Тальменский, Топчихинский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Рубцовск, Кытмановский, Локтевский, Михайловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Целинный, Чарышский районы – по 2 заболевших, Алейск, Завьяловский, Зональный, Красногорский, Мамонтовский, Рубцовский, Советский, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский районы – по 1 заболевшему.

Также за сутки в больницах скончались 24 пациента, из которых 20 – от коронавируса, ещё четверо – по иным причинам. Всего за время пандемии в регионе умерло 4209 пациентов, из которых 1052 – по причинам, не связанным с COVID-19.

Из больниц выписали ещё 152 человек, общее число выздоровевших достигло 50 387. 735 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 227 подключены к аппаратам ИВЛ.