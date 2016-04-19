278 кандидатов идут на праймериз "Единой России" в Алтайское Заксобрание

Фото: Александра Черданцева. Amic.ru

"Единая Россия" зарегистрировала 33 новых кандидата на предварительное внутрипартийное голосование (праймериз) по выборам в Алтайское краевое Законодательное Собрание. Статус кандидата получили уже 278 человек.

Последний день подачи документов был в пятницу, 15 апреля, сообщили в оргкомитете праймериз. Пока в числе зарегистрированных 278 человек, еще 9 человек в очереди на регистрацию. В ближайшие дни состоится очередное и заключительное заседание оргкомитета по вопросу регистрации участников предварительного голосования в АКЗС.

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Вопрос дня Что такое предварительное голосование, или праймериз "Единой России"?

Список вновь зарегистрированных:

Апасов Николай Иванович, генеральный директор ООО "КХ Апасов Н.И." (избирательный округ №13); Безруков Василий Васильевич, врач-рентгенолог КГБУЗ "Угловская центральная районная больница" (№7); Бобровский Артем Сергеевич, директор у индивидуального предпринимателя Максимова Сергея Николаевича (№12); Волкова Людмила Егоровна, начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Локтевском районе (№11); Воропай Юрий Иванович, супервайзер ООО "Дилайт филиал № 4" (№1); Гагельганс Генрих Яковлевич, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Племзавод колхоз имени Кирова" (№3); Гринемаер Яков Яковлевич, индивидуальный предприниматель (№1); Гуков Александр Васильевич, глава Крестьянского хозяйства Гуков А.В. ( №2); Дворко Оксана Федоровна, заместитель директора МБОУ "Гальбштадтская средняя общеобразовательная школа" (№3); Жихарева Надежда Георгиевна, директор МБОУ "Ключевская средняя общеобразовательная школа № 1" (№2); Заречнев Константин Григорьевич, заместитель директора ООО "Аудит-Партнер" (№23); Зерницкий Александр Юрьевич, заведующий хозяйством КГБУЗ "Диагностический центр Алтайского края" (№10); Зыкин Максим Сергеевич, директор магазина ООО "Агромаркет Сибирь" (№7); Казимирский Владимир Александрович, врач-оториноларинголог КГБУЗ "Первая городская поликлиника, г. Бийск" (№30); Кох Ирина Октамовна, генеральный директор ООО "Медиасоюз" (№33); Кравцова Людмила Ивановна, главный врач КГБУЗ "Рубцовская центральная районная больница" (№7); Малахов Владимир Петрович, индивидуальный предприниматель (№12); Маликов Алексей Сергеевич, генеральный директор ООО "Центр восстановительной медицины и реабилитации "Пигмалион"" (№20); Мысина Ирина Александровна, финансовый директор ООО "Житница Алтая" (№1); Натанюк Николай Владимирович, директор ООО "Троицкий механический завод" (№16); Никитин Сергей Геннадьевич, ведущий специалист по антитеррористической защищенности в цехе № 30 ФКП "Бийский олеумный завод" (№30); Пашаева Ольга Александровна, директор КБУ "Издательский дом "Регион"" (№16); Петрик Николай Васильевич, руководитель отдела продаж ООО "АПК" (№24); Погосян Ашот Арменович, обучающийся по основной образовательной программе магистратуры Алтайского государственного университета (№6); Рубина Светлана Анатольевна, корреспондент редакции "Алейск обозрение" (№9); Сафонов Артем Евгеньевич, юрист ООО "Консультативно-диагностический центр "Добрый доктор"" (№17); Спивак Станислав Федорович, директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Рубцовский драматический театр" МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска (№33); Толмачева Нина Николаевна, директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Алейска" (№9); Ушаков Николай Игоревич, руководитель отдела ООО "Алт Авто" (№24); Цепенко Наталья Владимировна, учитель физики МБОУ "Кулундинская средняя общеобразовательная школа № 3" (№2); Шаталов Виктор Владимирович, ГУП дорожного хозяйства Алтайского края "Северо-Западное дорожно-строительное управление "Филиал Хабарский" (№3); Штань Стелла Ивановна, заместитель председателя комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по местному самоуправлению (№3); Шумилов Игорь Леонидович, главный консультант-аналитик ООО "Малавит" (№26).

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Каждый зарегистрированный уже может начинать предвыборную кампанию. 22 мая состоится процедура предварительного голосования. После этого партия "Единая Россия" тех, кто наберет больше всего голосов населения, выдвинет от себя в качестве кандидата уже на настоящие выборы 18 сентября 2016 года.