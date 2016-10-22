28-летнюю женщину разыскивают в Алтайском крае
Женщина пропала в селе Баево 3 октября этого года
22 октября 2016, 15:32
Фото: riakchr.ru
Волонтеры присоединились к поискам 28-летней Надежды Васиной, которая пропала в селе Баево Баевского района 3 октября. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщают в группе "Лизы Алерт" "ВКонтакте".
Приметы: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза зеленые.
Была одета: черная кожаная куртка, синие джинсы, сапоги.
Тем, кому что-либо известно о местонахождении Надежды Васиной просят позвонить по телефогнам: 8-800-700-5452 ("Лиза Алерт") или в полицию - 02.
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