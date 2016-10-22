28-летнюю женщину разыскивают в Алтайском крае

Фото: riakchr.ru

Волонтеры присоединились к поискам 28-летней Надежды Васиной, которая пропала в селе Баево Баевского района 3 октября. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщают в группе "Лизы Алерт" "ВКонтакте".

Приметы: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза зеленые.

Была одета: черная кожаная куртка, синие джинсы, сапоги.

Тем, кому что-либо известно о местонахождении Надежды Васиной просят позвонить по телефогнам: 8-800-700-5452 ("Лиза Алерт") или в полицию - 02.