28 октября в Алтайском крае потеплеет до +14 °C

В Алтайском крае к началу рабочей недели потеплеет, но при этом усилится ветер и продолжатся дожди, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.

28 октября на большей части территории пройдет дождь. Ветер юго-западный, 13-18 м/с, местами порывы до 23 м/с с усилением до 27 м/с.

Метеорологи ожидают, что столбик термометра днем достигнет отметки +9…+14 градусов (в Барнауле – от +8 до +10 градусов).

Ранее региональное управление МЧС России составило рекомендации, как следует действовать при штормовом ветре.