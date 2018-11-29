28 тысяч новогодних деревьев подготовят на продажу в Алтайском крае

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Около 28 тысяч новогодних деревьев будет заготовлено в Алтайском крае в преддверии главного зимнего праздника, сообщили в региональном Минприроды.

Говоря о заготовке деревьев на продажу, в ведомстве отмечают: "В качестве "новогодней" ели подведомственная управлению лесами организация КАУ "Алтайлес" и лица, использующие леса, реализуют вершины хвойных деревьев и деревья, полученные в результате осуществления рубок ухода в лесах (осветление, прочистка, прореживание). Заготовленные таким образом ели и их вершины складируются в специальных местах для последующей реализации в предновогодний период".

Перед праздниками КАУ "Алтайлес" планирует реализовать около 3000 тысяч новогодних елей, а арендаторы лесных участков — более 25 000.

Временно исполняющий обязанности заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Черных также добавил: "Заготовка новогодних елей при проведении рубок ухода не наносит вреда лесным экосистемам, так как эти деревья впоследствии отмирают в процессе роста и естественного отпада. Тем не менее, считаем, что покупка искусственной ели — это более цивилизованный подход в деле сохранения окружающей природной среды. Также в предновогодний период хочется еще раз напомнить любителям самовольных рубок елочек об ответственности за незаконную заготовку хвойных деревьев".