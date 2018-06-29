30 килограммов санкционных польских яблок раздавили на алтайском полигоне

Фото: Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Факт незаконного ввоза из Казахстана санкционных польских яблок пресекли в Алтайском крае.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, 30 килограммов яблок были обнаружены на Рубцовском фитосанитарном контрольном посту.

"Продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, должностными лицами Управления была изъята и доставлена на полигон ТБО в городе Рубцовске, где уничтожена механическим способом", - отмечают в ведомстве.

Перевозчика привлекли к административной ответственности.