30 килограммов санкционных польских яблок раздавили на алтайском полигоне
Запрещенную продукцию пытались ввезти в регион из Казахстана
29 июня 2018, 07:02
Фото: Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Факт незаконного ввоза из Казахстана санкционных польских яблок пресекли в Алтайском крае.
Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, 30 килограммов яблок были обнаружены на Рубцовском фитосанитарном контрольном посту.
"Продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, должностными лицами Управления была изъята и доставлена на полигон ТБО в городе Рубцовске, где уничтожена механическим способом", - отмечают в ведомстве.
Перевозчика привлекли к административной ответственности.
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