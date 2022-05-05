31 год «Стрижам». Как известная пилотажная группа устраивала шоу в Барнауле

Фото: amic.ru

Каждый раз, когда приезжали эти ребята в Барнаул, на Речном вокзале собирались тысячи человек (если не полгорода). И это шоу стоит того. Все полёты «Стрижи» выполняют на фронтовых истребителях четвёртого поколения МиГ-29 и являются единственной в мире пилотажной группой, выполняющей фигуры одиночного и группового высшего пилотажа на машинах такого класса.

Официальным «днём рождения» группы считается 6 мая 1991 г. Тогда она впервые выступила на авиационном показе под названием «Стрижи» на истребителях МиГ-29 в собственной оригинальной бело-синей раскраске.

В Барнауле пилотажная группа выступала два раза: в 2015 и 2020 годах, на 285-летие и 290-летие города. Во время своего последнего пребывания летчики встретились с воспитанниками военно-патриотических и военно-спортивных клубов, школьниками, а также высадили деревья на территории детского сада № 273, которому позже было присвоено название «Стрижи».

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