31 тысяча первоклассников пойдут в школы Алтайского края в этом году

1 сентября 2020 года в алтайские школы пойдут почти 31 тысяча первоклассников, что является рекордом для региона, сообщили в краевом Министерстве образования и науки.

По данным ведомства, с 1 по 11 февраля подано 12 110 заявлений на запись ребенка в первый класс, 6053 из которых родители оформили онлайн. Также в Минобрнауки подчеркивают, что с 1 февраля идет заявочная кампания по месту жительства, а с 1 июля можно будет записать ребенка по желанию в любую школу при наличии свободных мест. Однако несмотря на столь высокий спрос, мест для первоклашек в регионе достаточно.

"Приемная кампания началась с 1 февраля, и некоторые родители уже получили подтверждение, что их дети зачислены в образовательную организацию. Если подтверждения нет, то можно поинтересоваться в школе, какие проблемы возникли с документами, поданными родителями в электронном виде. Если ребенок не зачислен на сегодняшний день, не нужно паниковать – у нас в крае достаточно мест, чтобы все дети обучались в образовательных организациях. Если вы получили из школы ответ об отсутствии свободных мест, то с этим решением или с уже полученным отказом вы должны обратиться в комитет по образованию города или района", – рассказала начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.