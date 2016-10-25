371 брак с иностранцами заключен в Алтайском крае в 2016 году

Фото: abafoto.ru

371 брак с гражданами иностранных государств зарегистрирован с начала 2016 года в органах ЗАГС в Алтайском крае. Об этом ИА "Амител" сообщил заместитель начальника отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния алтайского Минюста Константин Кеник.

В 2015 году таких браков было 390, в 2014-м — 435.

По словам специалиста, чаще всего на территории Алтайского края браки заключаются с участием граждан стран СНГ (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан), а также других стран (Германия, Израиль, Турция). Есть в регионе браки и с гражданами Афганистана, Гвинеи, Греции, Канады, Сирии, Швейцарии.

Константин Кеник добавил, что по российскому законодательству регистрацию заключения брака производит любой орган ЗАГС в России. В Алтайском крае браки с гражданами стран, не входивших в СССР, регистрируются в основном в отделе ЗАГС г. Барнаула – Дворце бракосочетания.

О правилах регистрации таких браков читайте в материале рубрики "Вопрос-ответ" "Можно ли выйти замуж за иностранца в России?"