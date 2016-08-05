38% барнаульских пивнушек продолжают нарушать закон – власти

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Нормы регионального закона, ужесточившего требования к реализации алкогольной продукции в так называемых пивнушках, в Барнауле нарушают 38% подобного рода заведений.

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Прочее Губернатор Алтайского края утвердил ужесточение закона "о пивнушках"

Об этом рассказал председатель городского комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Александр Пугач. Его интервью опубликовано на официальном сайте горадминистрации.

Говоря о поправках к закону, согласно которым "псевдабарам", базирующимся в жилых домах, запрещено продавать алкоголь после 21:00, если не соблюден ряд требований, чиновник отметил, что 38% заведений уличены в нарушениях.

Так, по словам господина Пугача, всего в Барнауле 397 предприятий подобного рода. В связи с ужесточением закона 17 из них пришлось закрыться. Еще 39 предприятий перепрофилировались и получили статус кафе.

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188 заведений соблюдают установленный режим работы и не продают алкогольную продукцию с 21:00 до 09:00.

А вот еще 151 предприятие, как оказалось, уличено в игнорировании законодательных правил. Встречаются и такие предприниматели, которые уже трижды попадались на одних и тех же нарушениях.

Александр Пугач уточнил, что проверки пивбаров находятся в компетенции органов полиции и Роспотребнадзора. Подключаются к рейдам и представители городской администрации.

В целом ситуация находится под постоянным контролем властей.