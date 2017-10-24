38 пожарных выезжали тушить гипермаркет "Леруа Мерлен" в Барнауле

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Сообщение о пожаре в строительном гипермаркете "Леруа Мерлен" поступило накануне вечером барнаульским пожарным.

Данные о возгорании электрощитка поступили в 21:39. Речь идет о гипермаркете, расположенном на Павловском тракте.

"В 21:49 (мест.) на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений пожар ликвидирован. На оперативное событие от МЧС России реагировали силы и средства в количестве 38 человек личного состава и 9 единиц техники", - указывают в экстренном ведомстве.

В МЧС также уточнили, что в магазине случилось короткое замыкание, но как такового пожара не было.



