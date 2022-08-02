40-летняя москвичка стала самой красивой мамой России. Как она выглядит

Фото: ТАСС, vk.com/ninabannaya

Бизнесвумен Нина Банная из Москвы стала новой «Миссис Россия». Финал конкурса прошёл в столице 1 августа. В нём приняли участие 25 женщин в возрасте от 21 до 64 лет. Главным условием конкурса является штамп в паспорте, свидетельствующий о браке, и наличие хотя бы одного ребёнка. У нашей победительницы их трое: 16, 15 и 11 лет.

vk.com/ninabannaya

О «Миссис Россия — 2022» также известно, что ей 40 лет и она владеет международным гостиничным бизнесом, а ещё является обладательницей титула «Миссис Москва — 2022». Ведёт активный образ жизни и обожает спорт.

«Мой секрет в том, что я постоянно инвестирую в себя, уделяю себе хотя бы немного времени, каждый день, использую все свободные минуты! Питание, спорт, поддержание гормональной системы — это всё в комплексе приносит результат», — отвечает женщина у себя на страницах в соцсетях на многочисленные вопросы о том, как ей удаётся оставаться такой стройной, красивой с тремя детьми.

vk.com/ninabannaya