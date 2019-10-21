40-сантиметровые сугробы намело в Горном Алтае

Выходные выдались невероятно снежными в Республике Алтай. Больше всего осадков выпало в Майминском районе, сообщает Горно-Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в селе Кызыл-Озек зафиксированы 40-сантиметровые сугробы. Вдвое меньше снега в Усть-Кане и Турочаке – 17-18 сантиметров. Интенсивность осадков в предгорных районах составила около 15-16 мм за 12 часов.

Вместе с тем метеорологи полагают, что этот снежный покров – временный. Уже во второй половине недели температура может подняться до +10°С. Этого должно хватить, чтобы первые сугробы растаяли, уверены специалисты.

Еще более мощное потепление ожидает Алтайский край. К началу следующей недели столбик термометра может дойти до отметки +16°С.