479 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае
Из больниц выписали 669 пациентов, от COVID-19 умерли ещё 26 пациентов
24 декабря 2021, 15:37, Никита Бородкин
479 новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заболевших достигло 116 255 человек.
Выздоровели 94 765 человек (+669). Умерли 7850 человек (+26, все от коронавируса).
По состоянию на 24 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находится 2351 человек, а также 211 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией.
Количество тяжелобольных – 531, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 208.
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