5 февраля в Алтайском крае потеплеет до +3°C

Необычайно теплую погоду прогнозируют в Алтайском крае в среду, 5 февраля, информирует региональный Гидрометцентр.

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Прочее Ледяной дождь и сходы снега. Власти Барнаула борются с непогодой

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -2°C до +3°C, ночью – от -4°C до -9°C (в восточных районах – до -15°C). На большей части территории региона без осадков. Синоптики ожидают сильный ветер, временами его порывы будут достигать 13 м/с. На дорогах местами гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от -1°C до +1°C, в темное – от -6°C до -8°C. Осадков не прогнозируют. Скорость ветра в краевой столице не превысит 13 м/с. Гололед может осложнить жизнь автолюбителям.

Напомним, губернатор Виктор Томенко поручил всем службам и ведомствам обеспечить безопасность жителей Алтайского края в условиях потепления до +9°C. Глава региона поручил уделить особое внимание удалению снега с крыш.