50 сценариев паводка. На Алтай прилетят беспилотники и дамбы для борьбы со стихией

МЧС пришлет на Алтай мощную поддержку для борьбы с паводком, который по прогнозам может быть разрушительным. В ближайшее время в регион прибудет группировка из Сибирского спасательного центра. Такое решение 26 февраля на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям принял глава МЧС Евгений Зиничев. В ходе визита в край он проверил, насколько готовы местные власти к сложному периоду. Что делают в регионе, чтобы минимизировать возможный удар стихии, насколько мощным может оказаться паводок, кому бояться подтопления и почему вся работа спасателей может оказаться бесполезной, выяснил корреспондент amic.ru Саша Соколов.

Привезут беспилотники и даже дамбы

Помимо спасателей в край прибудет оперативная группа с беспилотниками, чтобы следить за обстановкой во время паводка. В дальнейшем летательные аппараты будут использовать во время пожароопасного периода. С таким предложением на заседании выступил замглавы МЧС Виктор Якуценко. Зиничев согласился, что лучше заранее направить в регион дополнительную помощь. Тем более что ситуация действительно может оказаться сложной.

Кроме того, Якуценко предложил привезти в регион наливные дамбы. Такие же использовались при наводнении на Дальнем Востоке. По словам замминистра, будет разумно заранее расположить их в тех населенных пунктах, которым грозит подтопление.



Снега много. И будет больше

Каким именно по мощности будет паводок, станет известно лишь во второй половине марта, пояснил глава Алтайского гидрометцентра Александр Люцигер. Но пока прогнозы на первый месяц весны у ЦГМС неутешительные: он будет богатым на снегопады и дожди. И без того рекордные снегозапасы в реках Бия, Катунь, Чарыш, Ануй и других увеличатся еще больше.

Нынешнюю погодную ситуацию в крае главный алтайский синоптик назвал аномальной. Пусть по количеству снега эта зима и похожа на сезон 2016-2017 годов (тогда паводок прошел без серьезных последствий), другие факторы могут спровоцировать худший сценарий, говорит специалист.

"В крае очень большие снегозапасы. Из-за последних оттепелей снег перенасыщен водой. Даже при самых благоприятных условиях в водоемах будет большая приточность и большой уровень воды. Все это влечет за собой достижение критических отметок и даже их превышение. Пониженные места рельефа однозначно будут заполняться водой", – рассказал Люцигер.

В опасности десятки тысяч жителей

На основе паводков прошлых лет в крае создана карта проблемных мест. Всего риску подтопления в Алтайском крае подвержены 46 муниципальных образований, рассказал вице-премьер региона Игорь Степаненко. Это 15 тысяч домов, в которых проживают 42 тысячи жителей. Кроме того, в зону подтопления попадают 30 мостов и несколько сотен километров дорог.

Больше других от наводнений страдают Красногорский и Чарышский районы. Там построили дамбы, чтобы уменьшить возможный ущерб от стихии. Отдельно Степаненко отметил сложную ситуацию в Курьинском районе. По словам замминистра, дамбе, что расположена на озере Белом, около 200 лет. Она разрушается и не выдерживает нагрузки в паводок. Решением губернатора власти забрали летом 2019 года объект у Росимущества и обязались ее укрепить. Проектные работы уже завершены, а строительство дамбы планируют выполнить за три месяца.

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Пункты временного размещения жителей на случай подтопления тоже уже готовы – всего их 223. Здесь в общей сложности смогут разместиться более 39 тысяч человек. Для помощи пострадавшим созданы финансовый резерв (579 млн рублей) и материальный (646 млн рублей).

50 сценариев паводка

Алтайские спасатели уже начали активную подготовку к предстоящему паводку, рассказал глава регионального МЧС Александр Макаров. В крае уже провели 32 тренировки спасателей. А 11 и 12 марта пройдут масштабные учения по ликвидации последствий, в которых задействуют более 200 человек и 50 единиц техники.

Также спасатели еще раз протестируют систему СМС-оповещения, чтобы абоненты всех операторов региона вовремя получали предупреждения об опасности.

Запланировано и проведение традиционных противопаводковых мероприятий: распиловка льда, чернение, очистка ливневых стоков и взрывные работы.

Чтобы отслеживать уровень воды в реках, будут работать 50 стационарных и 16 передвижных гидрологических постов.

Всего власти определили более 50 возможных сценариев паводка, включая самые худшие. По словам Степаненко, регион готов к любому из них.

Алгоритм отлажен, но все может быть напрасно

Министр подчеркнул, что особое внимание следует уделить подготовке единых диспетчерских служб (ЕДДС). Их сейчас в крае работает 67.

"Именно они до подхода главных сил, до совещаний любого уровня принимают решения, в том числе по информированию. Эти люди должны быть профессионально подготовлены, знать алгоритмы своих действий", – пояснил глава МЧС.

Он остался доволен тем, как в крае готовятся к предстоящему паводку. Однако отметил, что самое важное – правильно применить отработанные механизмы в реальной ситуации.

"Как правило, в Сибирском и Дальневосточном округах члены комиссии четко знают алгоритм своих действий. И их задача – действовать в соответствии с ним в реальных условиях. К сожалению, мы пока не можем влиять на природную стихию. Но защитить граждан и минимизировать ущерб мы обязаны", – подчеркнул Зиничев.

В завершение заседания глава МЧС напомнил, что самое важное в подготовке к паводку – думать о человеческой жизни. И если хоть один человек погибнет при ударе стихии, работа властей и спасателей окажется напрасной.