50 ударов ножом: жителя Горного Алтая осудили за жестокое убийство пенсионера

Жителя Турочакского района в Республике Алтай осудили за жестокое убийство пожилого мужчину и попытки убить еще двух человек. Подробности рассказали в пресс-службе республиканского Следкома.

"В ночь с 6 на 7 июля 2018 года в селе Кебезень Турочакского района в помещении котельной Моткин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее 50 ударов ножом в область головы, шеи, грудной клетки, живота и рук 65-летнего разнорабочего туристической базы", – уточнили в ведомстве.

Поводом стала ссора из-за драки собак. Мужчина скончался на месте. Подсудимый попытался убить еще двоих: женщину и мужчину, которые оказались свидетелями. Женщину он пытался ударить ножом, но промахнулся, она успела убежать. А мужчине он нанес 9 ножевых ударов в область головы и шеи.

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В отношении 27-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку") и ч. 3 ст. 30, п. "а, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти двум и более лицам, с целью скрыть другое преступление, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам").

Свою вину он не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.