519 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае

519 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заболевших достигло 107 688 человек.

Скончались ещё 29 пациентов, из которых 27 – от COVID-19. Общее число смертей достигло 7384 человек. Выздоровели 79 514 человек (+838).

По состоянию на 7 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённым COVID-19 находятся 3015 человек, а также 306 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 612, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 253.