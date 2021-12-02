523 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 523 случая заражения коронавирусом, а общее число инфицированных в регионе достигло 105 094 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровели 76 083 человека (+514). Умерли с начала пандемии 7238 человек (+32).

По состоянию на 2 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённым коронавирусом находится 3171 человек, а также 343 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 663, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 240.

Ранее руководитель РТП рассказывала, чем лечат ковидных пациентов, почему непривитый человек – это "биологическое оружие" и почему все рассуждения антипрививочников о "свободе" неуместны в разгар пандемии.