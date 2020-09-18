54% средств нацпроекта "Демография" освоили в Алтайском крае

Зампредседателя регионального правительства Игорь Степаненко доложил губернатору Алтайского края Виктору Томенко о реализации нацпроекта "Демография" в Алтайском крае.

По его словам, к настоящему моменту освоено чуть больше половины выделенной суммы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Средства распределяют между пятью региональными проектами: "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Спорт – норма жизни", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Финансовая поддержка семей при рождении детей".

"На реализацию данных региональных проектов в 2020 году предусмотрено 5,7 млрд рублей, – констатировал Степаненко. – Факт освоения на сентябрь составляет более 3 миллиардов рублей – это больше 54% от средств, предусмотренных на текущий год".

Ранее amic.ru писал, что за восемь месяцев 2020 года в Алтайском крае 14 228 семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. На эти цели в указанный период направили 1,058 млрд рублей.

17 761 семья получила ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения трехлетнего возраста. На эти цели за восемь месяцев выделено 1,392 млрд рублей.