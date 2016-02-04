608 тысяч квадратных метров нового жилья введено в Барнауле в 2015 году

608,6 тысячи квадратных метров жилья было введено в 2015 году в Барнауле, сообщил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Алексей Бобров на заседании коллегии администрации города по итогам работы строительного комплекса.

"Плановый показатель по вводу жилья на 2015 год в объеме 387 тыс. кв. м перевыполнен на 57%, объем введенного жилья составляет 70% от объема жилья, введенного в целом по Алтайскому краю. Барнаул занял второе место среди городов СФО, уступив только Новосибирску. Из аварийных домов благодаря участию в федеральной программе в новые квартиры переселены 465 семей. В 2015 году практически решена проблема пострадавших участников долевого строительства жилья", – цитирует чиновника пресс-служба администрации города.По словам Алексея Боброва, завершена застройка квартала 2000. В стадии завершения жилищного строительства находятся семь кварталов (2001, 2008, 2011, 2006а, 2018, 2023, 2034). Детские сады построены в кварталах 2001, 2008, 2018, 2034, школа строится только в квартале 2001.

Читайте также: Дорогой наш капремонт, или Чего ждать жителям Алтайского края в 2016 году?

В 2015 году обеспеченность жильем на одного человека выросла до 22,9 кв. м.

В Барнауле сейчас работает около 35 крупных и средних строительных организаций, 12 предприятий, занимающихся производством строительных материалов и изделий, около 40 проектных организаций. Инвестиции в строительство составили 9 млрд руб., в том числе 6 млрд руб. в строительство жилья.

Фото: Вячеслав Мельников. ИА "Амител"