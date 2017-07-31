61-летнего мужчину разыскивают в Алтайском крае

В Алтайском крае пропал 61-летний Павел Шихалев. Известно, что он ушел из дома в поселке Новые Зори Павловского района и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Его приметы: на вид 60 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, волосы прямые, седые, лобная лысина, имеется борода. Страдает психическими заболеваниями, на незнакомой местности не ориентируется.

Был одет: тельняшка бело-голубого цвета, спортивные штаны темно-синего цвета, сланцы черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить по телефону: 8 (385-81) 39-1-12, 39-1-16, 39-1-20, 20-2-23, сот. 8-905-927-5596, 8-999-331-0591 или в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102).