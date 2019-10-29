64 тысячи домов на Алтае не имеют адресных указателей. Это исправят к переписи населения

Более 64 тысяч домов в городах и селах Алтайского края не имеют адресных табличек с указанием улицы, номера дома или квартиры. Об этом сообщила руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова на заседании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории региона.

По правилам и нормам техэксплуатации жилищного фонда на всех угловых домах на пересечении улиц должен быть указатель с хорошо читаемым названием проспекта, площади, улицы, переулка, проезда. На каждом доме должен быть номерной знак, а в многоквартирных домах на дверях подъездов и квартир – номера квартир.

"Между тем, по данным, полученным от регистраторов, более чем у 7,5 тысячи домов региона отсутствуют указатели с названием улиц, у более 54 тысяч домов (11,2%) нет номерных знаков и более 2,6 тысячи домов (0,5%) имеют нечитаемые адресные таблички", – сообщила Ситникова.

Регистраторы проверили списки адресов домов в городах и селах в рамках подготовки к переписи населения. От состояния адресного хозяйства населенных пунктов зависят качество работы временного переписного персонала и полнота учета населения, подчеркнула Ситникова.

Эти данные будут направлены властям городов и сел Алтая.

Напомним, перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.