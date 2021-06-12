66 случаев коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае
Ещё четверо пациентов с ковидом скончались
12 июня 2021, 11:42, Роман Кильмяшкин
Четверо жителей региона с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов выросло до 3308, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.
За сутки в лабораториях подтвердили 66 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 52 346. Выздоровели 47 070 человек (+45 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 37, Бийск – 10, Камень-на-Оби, Рубцовск – по 5 заболевших, Егорьевский район – 4, Заринск – 2, Бийский, Кытмановский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 173 пациента, из них 82 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 156 коек.
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