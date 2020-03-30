72 группы детсадов продолжают работать в Барнауле

В Барнауле работают 72 дежурных группы детских садов, сообщает пресс-служба мэрии. В них занимаются дети, чьи родители работают в выходную неделю.

"Утренний прием детей проходит с обязательным мытьем рук, осмотром и термометрией. Дезинфекция проводится согласно правилам", – уточнили в городском комитете по образованию.

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Напомним, с 30 марта прекратили работу детские сады, школы, колледжи и вузы Алтайского края. Они не будут функционировать по 3 апреля.

Это связано с исполнением указа президента России Владимира Путина, который объявил следующую неделю нерабочей. Исключение сделают только для детей тех родителей, которые продолжат работу в выходные дни.

После окончания дополнительных каникул большинство образовательных учреждений продолжат работу в дистанционном режиме.