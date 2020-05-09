75 лет Победе в Великой Отечественной войне. Онлайн-трансляция

Команда amic.ru поздравляет всех с Днем Великой Победы! В течение всего дня будем рассказывать о самых интересных событиях, которые будут происходить во время торжеств. Напомним, что 75-ю годовщину Победы приходится отмечать в условиях режима самоизоляции. Поэтому оставайтесь дома и следите за нашей текстовой трансляцией.