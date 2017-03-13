80-летнего барнаульца судят за ранение соседа ножом

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Барнаульский 80-летний пенсионер предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего соседа, сообщили в краевой прокуратуре.

Согласно данным правоохранительных органов, в результате ссоры пожилой мужчина нанес своему оппоненту ножевое ранение в бок.

В результате потерпевшему был нанесен тяжкий вред здоровью. Рассмотрением уголовного дела займется Октябрьский районный суд Барнаула.