80-летний мужчина в темно-зеленой куртке пропал в Алтайском крае

В Алтайском крае пропал 80-летний Виктор Черепанов, проживающий в селе Рассказиха Первомайского района. Об этом сообщили в группе "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Алтайского края" в соцсети "ВКонтакте".

По информации волонтеров, 2 октября мужчина ушел в лес за грибами. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Пенсионер худощавого телосложения, его рост – 175 см. Волосы русые, с сединой. На момент исчезновения был одет в темно-зеленую куртку, темно-синие трико, коричневые ботинки и темно-зеленую шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам 8-800-700-5452 или 02 (112).