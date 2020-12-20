80 снегоуборочных машин задействовали в Барнауле для борьбы с последствиями снегопада

В связи со снегопадами в ближайшие сутки снегоуборочная техника на улицах Барнаула работает по продленному графику. В воскресенье, 20 декабря, на линии задействуют до 80 спецмашин, а ночью на дороги выведут до 130 машин. Кроме того, к работам привлекли дополнительную наемную технику.

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"С началом снегопада во всех районах города выехали комбинированные дорожные машины для посыпки проезжей части песчано-соляной смесью. На прометании тротуаров работают тракторы, оборудованные щетками. Продолжаются работы по вывозу снега: работают лаповые снегопогрузчики, также с помощью тракторов и фронтальных погрузчиков бригады вывозят кучи снега, сформированные ранее", – рассказали в пресс-службе мэрии.

Барнаульцев призывают по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В противном случае водителям рекомендуют неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, а также с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники.