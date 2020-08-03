83-летний мужчина пропал в Алтайском крае

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" разыскивают 83-летнего жителя села Нижнекаменка Алтайского района Николая Козикова.

В последний раз пожилого мужчину видели 31 июля. С тех пор его местонахождение неизвестно.

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Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза голубые.

Пенсионер был одет в зеленую куртку, сине-серую клетчатую рубашку черные трико и галоши.

По словам волонтеров, у сельчанина возможна потеря памяти и дезориентация в пространстве.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить на горячую линию отряда "Лиза Алерт" по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.