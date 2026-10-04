Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков победил в турнире по паделу среди журналистов

Организаторы отметили участников специальными наградами

04 октября 2026, 07:35, ИА Амител

Турнир по паделу среди журналистов в Алтайском крае / Фото: Минспорт Алтайского края

В Барнауле на площадке клуба "Чемпион" при поддержке Федерации падела Алтайского края прошел турнир для представителей СМИ "Кубок чемпиона". Традиционное соревнование состоялось в обновленном формате и собрало на корте 13 журналистов и блогеров из Алтайского края, сообщает пресс-служба Минспорта региона. Одним из участников стал корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков.

Турнир состоял из 12 напряженных раундов.

"Победителем соревнований стал журналист ИА "Амител" Вячеслав Кондаков, одержавший девять побед при одной ничьей и одном поражении. Второе место заняла блогер Тата Геворгян — на ее счету восемь побед, одна ничья и два поражения. Бронзовую награду завоевал корреспондент телеканала "Толк" Вадим Слюсарев, завершивший турнир с семью победами", — поделились результатами турнира в пресс-службе министерства.

Помимо основных призовых мест, организаторы отметили участников специальными наградами. Корреспондент "Алтайского спорта" Александр Черный получил приз "За волю к победе", а юный блогер Лиза Неустроева стала самым молодым участником турнира.