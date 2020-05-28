"А кровищи-то сколько". Жесткое ДТП произошло в Барнауле
Очевидцы сообщают о пострадавших
28 мая 2020, 18:58, Илья Звягинцев
Серьезное ДТП произошло в Барнауле на Лесном тракте. Очевидцы сообщили, что автомобили столкнулись рядом с поворотом на "Ротор".
Столкнулись две иномарки, одну из которых выбросило с дороги в лес. Вторая машина осталась на встречной полосе. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения.
По словам очевидцев, скорая помощь увозила с места происшествия пострадавших. О том, сколько людей получили травмы, пока неизвестно.
"А кровищи-то сколько", – воскликнула проезжающая мимо женщина.
На месте инцидента работают сотрудники полиции, спасатели, пожарные и медики. Проезд по Лесному тракту сильно затруднен.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Видео: "Инцидент Барнаул"
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