А ты тоже проспал вторжение? В Сети шутят о "нападении" России на Украину

Британское издание Sun 15 февраля сообщило, что российские войска вторгнутся на Украину 16 числа в четыре часа ночи по московскому времени. Когда ничего не произошло, издание ловко изменило материал, что Россия может напасть в любое время. Вместо строк с “обещанием” атаки появился абзац о “загадочном” президенте РФ Владимире Путине.

Такое нагнетание обстановки вокруг России и Украины не обошлось без шуток в соцсетях и на Первом канале. Иван Ургант в своём вечернем шоу предложил перенести войну.