А ты тоже проспал вторжение? В Сети шутят о "нападении" России на Украину
16 февраля западные СМИ называли датой полномасштабного вторжения России на Украину
17 февраля 2022, 02:35
Британское издание Sun 15 февраля сообщило, что российские войска вторгнутся на Украину 16 числа в четыре часа ночи по московскому времени. Когда ничего не произошло, издание ловко изменило материал, что Россия может напасть в любое время. Вместо строк с “обещанием” атаки появился абзац о “загадочном” президенте РФ Владимире Путине.
Такое нагнетание обстановки вокруг России и Украины не обошлось без шуток в соцсетях и на Первом канале. Иван Ургант в своём вечернем шоу предложил перенести войну.
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