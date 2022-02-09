Психолог рассказала, нужно ли дополнительное образование для детей

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина известна своим комплексным подходом к обучению. Здесь не только ведут курсы по чтению, письму и счёту: ученики занимаются в творческой художественной студии и ходят к логопеду. А теперь в школе можно получить и консультацию клинического психолога.

Родители дошкольников всё чаще волнуются: “Что должен уметь будущий первоклассник? Готов ли мой ребёнок идти в школу? Нужно отдавать ребёнка в первый класс в 6 лет или подождать?”

Клинический психолог школы Шамиля Ахмадуллина Виктория Кудрина рассказала, что готовность к школе — это не только умение читать, писать и считать. Да, существует ещё психологическая готовность, которая состоит из нескольких компонентов. Остановимся подробнее на некоторых из них.

1. Мотивационная готовность. Будущий первоклассник должен принять так называемую внутреннюю позицию школьника: знать и понимать обязанности, которые предстоит ему выполнять: слушать учителя, делать уроки. Когда такой готовности ещё нет, школа становится для ребёнка настоящим испытанием.

2. Интеллектуальная готовность. Такая готовность подразумевает наличие у ребёнка того уровня психического развития, который обеспечивает произвольную регуляцию памяти, мышления, внимания; это умение думать и анализировать. Всё это и даёт возможность ребёнку обучиться чтению, письму и счёту.

3. Волевая готовность — это способность соблюдать правила, а также умение слушать и понимать содержание того, что говорит взрослый.

“На консультации я провожу диагностику психологической готовности к школе. Выявляю, какая сфера у ребёнка недостаточно развита. Далее составляю комплексную программу коррекции трудностей. И в соответствии с это программой провожу занятия. Развиваем отстающую сферу, не забывая об остальных компонентах”, — рассказала Виктория Кудрина.

После заключения психолога педагоги-тренеры в сжатые сроки, за 10 занятий, способны сформировать тот или иной навык у дошкольника (научим читать, считать и писать), а школьнику помогут повысить успеваемость уже в этой четверти! Все курсы школы скорочтения построены на методиках эффективного обучения. Занимаясь на любом из направлений — чтение, счёт, письмо, — школьник становится более внимательным, повышается его работоспособность, развивается память.

Психолог Виктория Кудрина ведёт приём по вопросам:

— психического и психологического развития детей от 0 до 18 лет;

— детско-родительских отношений;

— трудностей подросткового возраста;

— детских страхов, тревожности, неуверенности в себе;

— психологических травм;

— профессионального самоопределения старшеклассников и др.

Запись по телефону 57-16-06 или на сайте. Актуальная информация в Инстаграм.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина

Адрес: пр. Комсомольский, 80В и ул. Взлётная, 23

Тел.: 57-16-06

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