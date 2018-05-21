Абитуриенты АлтГТУ смогут выбрать новые специальности

В 2018 году Алтайский государственный технический университет будет вести приём в университетский технологический колледж на обучение по трём новым специальностям среднего профессионального образования: "Туризм", "Гостиничный сервис" и "Технология металлообрабатывающего производства". Как отмечают в колледже АлтГТУ, они вошли в список пятидесяти наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий и специальностей.

Так, технолог металлообрабатывающего производства сможет профессионально реализовать себя на предприятиях машиностроительного, приборостроительного комплекса, в оборонной отрасли и авиастроении. Специалисты этого профиля смогут разрабатывать технологические процессы и управляющие программы к оборудованию с ЧПУ для изготовления деталей различной сложности и точности, в том числе с применением аддитивных технологий, а также осуществлять сборку узлов и изделий.

Кроме того, как и в прошлые годы, АлтГТУ продолжит осуществлять набор на такие специальности среднего профессионального образования, как "Экономика и бухгалтерский учет", "Право и организация социального обеспечения", "Информационные системы", "Строительство и эксплуатация дорог и аэродромов", "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования".

Зачисление на программы СПО осуществляется по результатам освоения программы среднего общего образования (не по результатам ЕГЭ, а по среднему баллу документа об образовании). Выпускники 9 класса, получившие только основное общее образование, в колледж АлтГТУ поступить не смогут.

Добавим, что выпускники 11 класса, а также выпускники колледжей, получившие образование по профессии, могут претендовать на бюджетные и внебюджетные места, а выпускники колледжей, получившие образование по специальности, могут быть зачислены только на внебюджетные места как уже имеющие СПО данного уровня.