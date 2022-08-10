Абоненты МегаФона смогут обмениваться фото и видео в Telegram ещё быстрее

МегаФон увеличил скорость передачи данных в Telegram, расширив пропускную способность с 400 Гб/сек до 1000 Гб/сек. Это позволит абонентам ещё быстрее обмениваться файлами, скачивать фото и видео, а также делать звонки в более высоком качестве.

«Ежедневно Telegram использует каждый пятый клиент МегаФона. Поэтому мы утроили количество каналов соединения с дата-центрами мессенджера. Благодаря этому абоненты получат не только максимальную скорость передачи данных, но и повышенную отказоустойчивость. Теперь данные передают несколькими путями, и даже в случае неполадок на одном из узлов качество не пропадёт», — сказал технический директор МегаФона Алексей Титов.

Telegram — самый популярный мессенджер в сети МегаФона. Он занимает 65% от всего объёма мобильного интернет-трафика сервисов мгновенного общения. И интерес к нему продолжает расти: за семь месяцев 2022 года трафик в Telegram вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число звонков внутри сервиса увеличилось почти в три раза.

В Алтайском крае доля Telegram в объёме трёх мессенджеров (WhatsApp и Viber) достигла 61%. Рост трафика с начала года соответствует общероссийским трендам — жители региона увеличили объём передачи данных в мессенджере почти в три раза. Самый резкий скачок был зафиксирован в мае.

Наиболее активно общаются и читают новости в этом сервисе жители Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Заринска, Камня-на-Оби, Славгорода и Алейска.