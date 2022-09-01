Абоненты МегаФона получат бесплатного секретаря с уникальными возможностями

Абонентам МегаФона стал доступен виртуальный секретарь — Агент Ева. Это бесплатный сервис, функционал которого можно настроить под свои потребности.

Так, Агент Ева отвечает на все вызовы, которые сбросил или пропустил пользователь. Благодаря искусственному интеллекту она способна поддержать любой разговор. Если вызов важный, она уточнит детали, например, выяснит у собеседника, в какое время абонент может перезвонить или где забрать заказ из интернет-магазина, а если звонит спамер — выслушает условия предложения и попрощается. У секретаря есть чувство юмора — она умеет шутить, в том числе в ответ на назойливую рекламу. Текстовая расшифровка разговора и аудиозапись диалога остаётся в приложении МегаФона.

К слову, спамеров Агент Ева определяет быстро и точно, используя для этого постоянно обновляемую базу из сотен тысяч телефонных номеров. Если вызов поступает с номера, которого нет в телефонной книге абонента, Агент Ева покажет визитку с категорией организации, например, «такси», «доставка» или укажет конкретное название компании. Абонент может в один клик заблокировать отдельные категории нежелательных звонков — и такие вызовы будут автоматически переводиться на виртуального секретаря. Например, можно самостоятельно отвечать на звонки из банков, но все опросы переводить на виртуального секретаря.

Сервис сделает безопаснее для абонента серфинг в интернете. При попытке перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, Агент Ева предупредит пользователя, что злоумышленники пытаются получить доступ к его конфиденциальным данным.

Это три основные опции, которые будут доступны при подключении Агента Евы по умолчанию. Но при желании абонент может настраивать функционал по своему усмотрению. У пользователя также есть возможность выбрать виртуального секретаря с мужским голосом — его зовут Максим.

«Агент Ева — это не просто секретарь, а защитник, с которым мобильная связь стала удобнее и безопаснее. С развитием технологий спамеры и мошенники находят всё больше способов для обхода блокировок. Мы проанализировали более 400 млн звонков, поступивших абонентам с сомнительных номеров за 10 недель и обнаружили новую категорию спам-ботов. Они делают до пяти раз больше звонков в сутки, а один номер вместо одного-двух месяцев используют всего день. Технические возможности позволяют нам выявлять и вносить их в спам-базу максимально оперативно, защищая клиентов от нежелательных вызовов», — отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Статистика, собранная в ходе пилотного проекта, показала, что чаще всего россиянам поступают спам-звонки от банков (41%), коллекторов (16%) и микрокредитных организаций (14%). В топ-5 антирейтинга также входят опросы (6%) и предложения различных услуг (5%).

Напомним, впервые МегаФон предложил голосового помощника тестовой группе абонентов в июле прошлого года. Пилотный проект позволил учесть все потребности пользователей и максимально расширить функционал решения.

ПАО «МегаФон»