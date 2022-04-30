Абоненты Tele2 могут получать кешбэк за пользование интернетом и ТВ от «Ростелекома»

Пользователи Tele2 могут получать кешбэк за пользование услугами от «Ростелекома». В течение шести месяцев 20% от стоимости услуг будут приходить на счёт мобильного телефона. Предложение действует при подключении домашнего интернета и интерактивного телевидения Wink в салонах Tele2.

Заявку на подключение услуг нужно оформить в розничной сети оператора. Номер абонента должен быть действующим. Адрес дома, указанного в заявке, проверят на наличие технической возможности подключения, после чего клиент выберет оборудование и удобное время монтажа. Акция продлится до 30 сентября 2022 года. Подробнее — на сайте оператора.

Напомним, Tele2 интегрирует в свои предложения решения «Ростелекома». Подключив услуги компании, клиенты получат надёжный интернет, обширный пакет цифровых каналов в высоком качестве и возможность использовать современные интерактивные сервисы.