Абоненты Tele2 воспользовались мобильным приложением оператора около двух миллиардов раз за год

Оператор Tele2 подвёл итоги работы приложения “Мой Tele2”. С 2019 по 2021 год месячная аудитория выросла в пять раз и превысила 16 миллионов человек. В 2021 году клиенты воспользовались сервисом около двух миллиардов раз, а число активных пользователей приложения увеличилось на 23%.

“В приложении можно получить консультацию, активировать SIM-карту, воспользоваться предложениями партнёров. Это своего рода пульт управления сервисами, которые улучшают качество жизни клиентов. Здесь они играют, получают подарки и кешбэк, меняют минуты на кофе, скидки и кино. Число пользователей “Мой Tele2” ежегодно прирастает более чем на 20%”, — рассказал директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.

Расширение функционала мобильных приложений, в том числе за счёт уникальных услуг, становится заметным трендом телекома. Так, в 2021 году площадкой “Маркет” для продажи минут и гигабайт (интегрирована в “Мой Tele2”) воспользовались 40% клиентов приложения, возможностью поделиться гигабайтами — 34%. Абоненты обменяли на фильмы от Wink 117 миллионов минут, на скидку на смартфоны Xiaomi — 60 миллионов минут.

Чаще всего пользователи приложения подключали безлимитный доступ к YouTube и ТikТоk, конференц-связь, второй номер, оповещения о пропущенных вызовах, а также докупали мобильный интернет.

Сервис наиболее популярен у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Чаще им пользуются абоненты в возрасте от 25 до 44 лет. При этом мужчины (54%) заходят в приложение активнее женщин (46%).

В 2021 году разработчики провели редизайн приложения и внедрили ряд революционных для телекома услуг. Клиенты получили возможность дистанционно активировать карту, в том числе eSIM, на базе Единой биометрической системы. Оператор Tele2 одним из первых в России осуществил интеграцию с приложением “Госключ”, что также позволило клиентам заключать договор с оператором удалённо.

В 2021 году компания также активно развивала формат “сторис” в приложении. Здесь появились опросы, видеоконтент, подарки, интерактивные игры, индивидуальные итоги года клиента и даже адвент-календарь.

Приложение “Мой Tele2” доступно в AppStore, GooglePlay и AppGallery.