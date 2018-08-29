Администрация Барнаула показала, какими плакатами украсят город к 288-летию
За основу были взяты различные аспекты жизни Барнаула
29 августа 2018, 07:34, Екатерина Смолихина
Фото: barnaul.org
Мэрия Барнаула представила эскизы праздничных плакатов, разработанных в комитете по строительству, архитектуре и развитию города к 288-летию столицы края.
В основе графической темы плакатов лежит многогранность Барнаула и его жителей:
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читающий город;
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город строителей;
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город приборостроителей;
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город музеев;
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город врачей;
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город учителей;
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город студентов;
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Барнаул - исторический;
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темы туристического кластера, комфортного города, развивающегося города.
Плакаты планируется разместить на рекламных щитах в предпраздничные дни.
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