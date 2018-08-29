Администрация Барнаула показала, какими плакатами украсят город к 288-летию

За основу были взяты различные аспекты жизни Барнаула

29 августа 2018, 07:34, Екатерина Смолихина

Фото: barnaul.org

Мэрия Барнаула представила эскизы праздничных плакатов, разработанных  в комитете по строительству, архитектуре и развитию города к 288-летию столицы края.

В основе графической темы плакатов лежит многогранность Барнаула и его жителей:

  • читающий город;

  • город строителей;

  • город приборостроителей;

  • город музеев;

  • город врачей;

  • город учителей;

  • город студентов;

  • Барнаул - исторический;

  • темы туристического кластера, комфортного города, развивающегося города.

Плакаты планируется разместить на рекламных щитах в предпраздничные дни.

День города в Барнауле начнут праздновать после 19 вечера из-за выборов

День города в Барнауле начнут праздновать после 19 вечера из-за выборов

Комментарии
    Новости партнеров