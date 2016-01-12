Администрация Барнаула впервые отчиталась перед новым начальником Дугиным

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин, приступивший к обязанностям во вторник, 12 января, впервые провел совещание с участием своих заместителей и руководителей комитетов.

Фото пресс-службы БГД

Чиновники рассказали новому градоначальнику о том, как отработали новогодние каникулы городские службы, сообщили в пресс-службе администрации.

В эти дни в Барнауле прошло более 200 праздничных и спортивных программ. В особом праздничном режиме работал общественный транспорт, обеспечивавший доступ граждан к местам проведения массовых мероприятий.

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Дорожные службы работали в круглосуточном режиме. С улиц вывезено почти 23 тыс. куб. м снега, рассыпано 3 тыс. тонн песчано-соляной смеси. В штатном режиме проходил вывоз мусора на полигон ТБО.

В усиленном режиме работали сотрудники полиции.

Также велась работа по реализации проекта туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город" – террасирование склона Нагорного парка, реконструкция моста через Барнаулку по проспекту Ленина.

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"Праздничные дни город пережил относительно спокойно. Все службы работали в штатном режиме. Наступили будни. Предстоит решить сложные задачи по обеспечению успешного функционирования всех сфер городской жизни", – резюмировал Сергей Дугин.