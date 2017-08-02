Административное здание горело в Октябрьском районе Барнаула

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Пожар в административном здании на территории Октябрьского района Барнаула произошел вечером 1 августа, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Данные о пожаре поступили в 20:43. К 21:00 возгорание было ликвидировано.

"На оперативное событие от МЧС России реагировали силы и средства в количестве 7 человек личного состава и 2 единиц техники", - добавляют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.