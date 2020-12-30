Адвент-календарь amic.ru. Выдыхаем

30 декабря. Все, что нужно было сделать, вы сделали. Правда же? Придумали праздничное меню, составили комбо 2020-го, переслушали новогодние песни. Расслабьтесь и позвольте празднику войти в вашу жизнь. Проведите последний рабочий день с коллегами, поздравьте продавцов в магазине, поймайте то самое новогоднее настроение. Праздник уже завтра.

С наступающим 2021-м! Будьте счастливы!