Адвокат Савинцева заявила о нарушениях закона в отношении экс-чиновника

Фото: барнаул.рф

Адвокат бывшего сити-менеджера Барнаула Игоря Савинцева Жанна Пронина заявляет, что сторона защиты экс-чиновника в настоящее время не имеет возможности для ознакомления с материалами уголовного дела.

Напомним, что 19 апреля региональное управление Следственного комитета объявило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера краевой столицы.

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Прочее СК завершил расследование дела бывшего сити-менеджера Барнаула

Как сообщает 25 апреля "Политсибру", по словам адвоката экс-чиновника Жанны Прониной, органы следствия переквалифицировали действия Игоря Савинцева. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий и покушение на присвоение и растрату.

"В этот же день, 19 апреля, когда Игорю Савинцеву в окончательном виде было предъявлено обвинение, защите и обвиняемому были предъявлены постановления о назначении ряда экспертиз, разъяснены права, которыми обвиняемый может воспользоваться при назначении экспертизы. Но в то время заключения экспертов уже были готовы, и нам не суждено было воспользоваться правами, предусмотренными законом. Нам тут же предложили ознакомиться с заключениями экспертов, но и эти действия в тот момент не имели никакого значения, поскольку следователь объявил нам об окончании следственных действий и разъяснил право на ознакомление со всеми материалами дела", – рассказала госпожа Пронина.

По ее словам, сторона защиты столкнулась "с пародией на реализацию прав, предоставленных обвиняемому и защите". Также адвокат подчеркивает, что сегодня ни господин Савинцев, ни его юристы не могут начать изучение материалов дела.

"До сегодняшнего дня ни защита, ни Савинцев материалов дела не получили, ознакомление не осуществляется. После объявления об окончании следствия следователи не имеют право проводить никаких следственных мероприятий. Что сейчас происходит с делом, материалы которого должны были быть сшиты и пронумерованы к 19 апреля, нам неизвестно", – подчеркивает Жанна Пронина.