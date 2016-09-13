Адвокаты надеются обжаловать решение об аресте четы Денисовых в Барнауле

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Экс-заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов и его супруга Татьяна Денисова намерены обжаловать решение Октябрьского районного суда Барнаула, продлившего в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщал портал Amic.ru, 9 сентября районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста четы Денисовых до 5 декабря. Таким образом, бывший чиновник и его жена были оставлены в следственном изоляторе, в котором они находятся с весны этого года.

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Адвокаты Денисовых считают судебное решение незаконным и подали жалобы. "Жалобы поступили в суд. Их рассмотрением займется Алтайский краевой суд", - сообщила 13 сентября порталу Amic.ru помощник председателя Октябрьского районного суда Светлана Ганзвинд.

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Отметим, что ранее Юрий и Татьяна Денисовы уже пытались обжаловать решения о своем аресте в краевом суде, однако последний не удовлетворил их требования.

Наш портал неоднократно сообщал о том, что бывшего вице-губернатора обвиняют в покушении на получение взятки в крупном размере.

Следствие полагает, что Юрий Денисов хотел незаконно получить деньги от руководителя одного из учреждений системы образования края. Жену бывшего чиновника следствие считает посредником в преступной схеме.