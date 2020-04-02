Аэропорт Барнаула работает в штатном режиме, несмотря на сокращение числа авиарейсов

Авиакомпании, выполняющие рейсы из Барнаула в Москву, резко сократили количество полетов. Виной тому – падение пассажиропотока. Как сообщили amic.ru в барнаульском аэропорту, например, накануне, 1 апреля, рейсом в Домодедово улетели лишь 33 человека, в Шереметьево и вовсе 20.

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Известно, что авиакомпания S7 отменила полеты в столицу на 2, 7, 9, 10, 14 и 16 апреля. "Уральские авиалинии" отказались от рейсов на 3, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 апреля.

Ранее amic.ru сообщал, что авиакомпания "КрасАвиа" отменила рейсы по маршруту Красноярск – Барнаул – Красноярск. Полеты были запланированы на 11, 14, 18 и 25 апреля.

Несмотря на отмену некоторых рейсов, в аэропорту Барнаула подчеркивают, что воздушная гавань работает в штатном режиме.