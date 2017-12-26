Аферистка лишила 15 семей из Алтайского края материнского капитала

Жительница Бийска получила три года колонии общего режима за махинации с материнским капиталом сельчан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

Известно, что четыре года назад бийчанка учредила общество с ограниченной ответственностью "Семейное дело", где стала директором. Ее фирма часто меняла свое название и месторасположение. В течение двух лет осужденная заключала с семьями из алтайских сел, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, фиктивные договоры займа без фактического предоставления денег. Мошенница брала у них доверенности, дающие право на распоряжение деньгами, находящимися на счете, куда перечислялись средства маткапитала. В дальнейшем она использовала их на личные нужды.

В итоге бийчанка обманула 15 семей, которые лишились в общей сложности более семи миллионов рублей.