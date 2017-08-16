Аферистка в Алтайском крае обманула четыре семьи со средствами маткапитала

Жительницу Алтайского края будут судить за то, что она обманула четыре семьи со средствами материнского капитала, сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

В ведомстве полагают, что в прошлом году обвиняемая подыскивала семьи, имеющие право на получение сертификата на маткапитал. Она предлагала за минимальное денежное вознаграждение оказать консультационную помощь, сопровождать сделки по покупке жилья за счет материнского капитала.

Семьи подписывали доверенность на имя этой женщины. Этот документ давал ей право совершения сделки купли-продажи недвижимости и распоряжения расчетным счетом. Обвиняемая на эти средства покупала аварийную недвижимость стоимостью от 70 до 185 тысяч рублей.

Следствие пришло к выводу, что реальную стоимость дома риелтор скрывала от покупателей, а, используя ранее полученную доверенность, забирала себе оставшуюся часть денежных средств мошенническим путем. В итоге четыре семьи, в которых воспитывается восемь детей, лишились порядка одного миллиона рублей.