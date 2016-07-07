Аграрии Алтайского края получили 3,2 миллиарда рублей господдержки

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Аграрии Алтайского края получили более трех миллиардов рублей в качестве государственной поддержки, проинформировали в Главном управлении сельского хозяйства региона.

"По оперативным данным на сегодня, на счета сельхозтоваропроизводителей, а также в муниципальные образования направлено 3,2 миллиарда рублей государственной поддержки в рамках программ развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий", - отмечают в ведомстве.

В управлении также отмечают, что в текущем году объем погектарных субсидий Алтайскому краю составляет 1,4 миллиарда рублей. По данному направлению финансирование было открыто еще зимой этого года.

Тогда же алтайских хозяйствам начали зачислять так называемые "молочные", объем которых по сравнению с прошлым годом вырос в 2,6 раза, составив 640 миллионов рублей.

Помимо этого, в качестве механизма государственной поддержки аграриев применяются гранты и помощь по привлекаемым в отрасль коротким и длинным кредитам.