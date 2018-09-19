Аграрии Алтайского края уже намолотили более двух млн тонн зерна
Параллельно с этим в регионе ведут уборку технических культур
19 сентября 2018, 13:49
Фото: eurasia.expert
Аграрии Алтайского края намолотили уже более двух миллионов тонн зерна, сообщает региональный минсельхоз.
Согласно оперативным данным на 18 сентября, валовой сбор зерна составил 2 миллиона 125 тысяч тонн.
Сейчас зерновые и зернобобовые культуры в регионе убраны с 1 миллиона 140 тысяч гектаров (35% от занимаемой ими площади).
Яровую пшеницу аграрии Алтайского края обмолотили с площади 391 тыс. гектаров (23%), получено 643 тыс. тонн зерна.
Параллельно с этим в регионе ведут уборку технических культур: сахарной свеклы и масличных.
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